"Очень красноречиво": в Белом доме прокомментировали странную реакцию Путина на события в Махачкале

Представитель Белого дома Джон Кирби отреагировал на события в Махачкале и отметил, что реакция самого диктатора Владимира Путина очень красноречива в этой ситуации.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Вы все видели то, что произошло вчера в Дагестане, России. Это то, что можно описать только как ужасная демонстрация ненависти, фанатизма и устрашения. Некоторые люди сравнивают это с погромами конца 19-го и начала 20-го века, и я думаю, что это, пожалуй, точное описание, учитывая то видео, которое мы там видели", — сказал Джон Кирби.

Он считает красноречивым тот факт, что российский диктатор Владимир Путин не осудил насилие в Махачкале.

"Местные провинциальные чиновники, конечно, довольно быстро осудили эту толпу, и я услышал в течение последнего часа, что г-н Путин решил провести какую-то встречу с представителями службы безопасности. Но кроме этого мы ничего не услышали от Кремля: ни осуждения, ни призывов к прекращению ненависти, дискриминации и фанатизма по отношению к евреям, ничего. И я думаю, что это очень красноречиво", — отметил Джон Кирби.

Комментируя заявления Путина о том, что за событиями в Дагестане якобы стоят страны Запада и Украина, Кирби сказал, что это "классическая риторика" главаря Кремля, когда в его стране "что-то идет плохо".

"Это классическая российская риторика, не так ли? Когда что-то идет плохо в вашей стране, просто обвиняйте кого-то другого, обвиняйте в этом внешние влияния. Запад не имеет к этому отношения. Это просто ненависть, фанатизм и запугивание, просто-напросто, и хороший лидер, порядочный лидер назвал бы это таким, каким оно есть, как президент Байден назвал это здесь, в этой стране, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Запад", - отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США.

Еврейские погромы в России

В России вспыхнули антиизраильские протесты на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, в том числе в столице мусульманского Дагестана Махачкале. Там агрессивно настроенные мужчины вечером 29 октября захватили аэропорт Махачкалы в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля.

ТСН.ua собрал реакцию мира, украинской власти и самого Израиля на волну антисемитизма в России.

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