"Очень много работаем над этой возможностью": у Меркель рассказали об организации "нормандской встречи"

"Очень много работаем над этой возможностью": у Меркель рассказали об организации "нормандской встречи"

Когда будет встреча глав МИД в "нормандском формате", пока неизвестно.

Германия и Франция прилагают много усилий для организации встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Пока нет четких дат, когда она может состояться.

Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, пишет УНИАН.

"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в "нормандском формате". Конечно, это действительно трудно. В настоящее время пока еще нет четких представлений, когда она может произойти", — сказала Фельдгузен.

По ее словам, происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами. И канцлер Германии Ангела Меркель и пообещала работать над организацией встречи в "нормандском формате" каждый день, до последнего дня своей каденции.

"Федеральная канцлер сказала, находясь в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи ежедневно, до последнего дня пребывания на этой должности", — отметила Фельдгузен.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в мол "искажении фактов" о встрече министров лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ). Лавров говорит, что такой встречи в ближайшее время не будет.

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