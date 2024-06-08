Очень откровенный разговор: Зеленский поделился с Байденом оценкой ситуации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с главой Белого дома Джо Байденом в Париже поделился откровенной оценкой ситуации на поле боя.

Так охарактеризовал разговор лидеров советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой происходящего, а также давления, которое они (в Украине – ред.) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе", — отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что не будет прибегать к более подробным подробностям разговора президентов и не будет говорить о вещах, которые могут усложнить оборону Украины на поле боя.

Кирби подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для ВСУ уже позволили украинской стороне получить определенные преимущества и смогли повредить продвижению российских войск, особенно в районе Харькова. Однако, по его словам, нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян обратно.

"И президент (Байден – ред.) – как вы слышали публично – он, конечно, сделал это также в частном порядке и заверил президента Зеленского, что они и дальше будут иметь нашу поддержку", — отметил представитель Белого дома.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер извинился за месяцы задержки с помощью Украины и объявил новый пакет финансовой помощи на сумму 225 млн долларов.

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