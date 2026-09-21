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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Очень плохой знак»: нардеп заявил, что нашел «прослушку» в своем авто

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что обнаружил в своем автомобиле прослушивающее устройство.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко утверждает, что нашел в своем автомобиле прослушивающее устройство.

Об этом нардеп сообщил в соцсетях.

«Я нашел прослушку в своей машине. Показываю, как все выглядит. Уже вызвал полицию и точно с этим буду разбираться», — заявил Гончаренко.

По словам политика, факт слежки за народным депутатом и членом международной делегации является «очень плохим знаком». Он заверил, что не оставит этот инцидент без внимания и планирует предоставить ему максимальную огласку на всех возможных площадках.

«Я буду об этом говорить в Раде, на ВСК и обязательно в ПАСЕ. Если кто-то думал, что может на меня таким образом давить. Это разочарую, потому что с давлением у меня все хорошо», — добавил депутат.

Ранее мэр Львова Садовый заявил, что в его служебном авто нашли «прослушку».

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