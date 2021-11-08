"Очень плотный график": Лавров отказался от встречи министров "нормандской четверки" на этой неделе

Россия продолжает уклоняться от проведения саммита "нормандской четверки".

Москва отклонила предложение Парижа о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" 11 ноября.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет российский "Интерфакс".

По его словам, еще 29 октября Москва направила в Киев, Берлин и Париж свое видение того, какой бы мог выглядеть "проект итогового документа нормандской встречи, но до сих пор не получила реакции". Он добавил, что во время встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Риме в прошлом месяце он предложил встречу министров в Париже 11 ноября.

"Я ему сказал, что, во-первых, мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольную договоренность, "давайте увидимся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пришлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие "показательные" выступления не нужны", — заявил Лавров.

Он уточнил, что в то время Франция еще не успела ознакомиться с предложением, но Жан-Ив Ле Дриан отметил готовность провести встречу 11 ноября. В свою очередь Лавров заявил, что Москва "ждет реакции на предложение", и 11 ноября заседание невозможно в любом случае, потому что на эту дату у него мол "очень плотный график".

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