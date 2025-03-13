Очень предсказуемые и манипулятивные: Зеленский отреагировал на слова Путина

Украинский президент отметил, что Украина восприняла американское предложение по безусловной тишине в небе, на море и на фронте.

Ответ президента РФ Владимира Путина на предложение прекращения огня, которое поддержала Украина, предсказуемый и манипулятивный. Практически хозяин Кремля готовит отказ от перемирия.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в четверг, 13 марта.

По его словам, Путин боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну и убивать украинцев, поэтому придумывает такие предпосылки, чтобы идею перемирия не удалось реализовать как можно дольше.

“Путин часто так делает – не говорит “нет” напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас – очередные российские манипуляции”, – подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украина восприняла американское предложение по безусловной тишине в небе, на море и на фронте.

“От американской стороны мы слышали, что есть готовность организовать контроль и верификацию. И это реально обеспечить с американскими возможностями, с европейскими возможностями. И чтобы за время тишины подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, надежном мире и положить на стол план завершения войны”, — напомнил он.

Президент заверил, что украинская сторона готова работать максимально быстро и конструктивно, и об этом известно американским представителям и европейским партнерам.

“Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен – это Россия. Им нужна война. Путин украл годы мира и продолжает эту войну – изо дня в день”, — заявил Зеленский.

Украинский лидер считает, что на президента РФ нужно давить, в частности, введя санкции.

"Будем работать и дальше с нашими американскими партнерами, с европейскими партнерами, со всеми в мире, кто хочет мира, чтобы заставить Россию к завершению войны", — пообещал он.

Напомним, президент России Владимир Путин наконец-то отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Путин сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы". Российский президент также заявил, что может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить условия перемирия.

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