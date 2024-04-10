"Очень примитивно": Зеленский прокомментировал план Трампа по окончании войны

Украина не может рисковать, когда стоит вопрос о человеческой жизни.
Если у Дональда Трампа есть желание передать России украинские территории, чтобы реализовать свой мирный план, это очень примитивная идея.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bild.
Он отметил, что Украина не может рисковать, когда стоит вопрос о человеческой жизни.
"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея состоит в этом, то эта идея очень примитивна", — отметил Зеленский
Вместе с тем, Зеленский заявил, что он готов выслушать предложение Трампа, если у него действительно есть план скорого окончания войны.
"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизни, мы не можем шутить и не можем рисковать", — добавил глава государства.
Также президент подчеркнул, что российскому диктатору Путину нельзя доверять, если речь идет о переговорах.
"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, дальше он делал иначе. Мы не можем ему доверять", — подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил с Трампом задержку помощи Украине, он также планирует встречу с Конгрессом.
Кроме того, мы ранее информировали, что Washington Post узнал о плане Трампа по прекращению войны в Украине и.
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