"Очень примитивно": Зеленский прокомментировал план Трампа по окончании войны

Украина не может рисковать, когда стоит вопрос о человеческой жизни.

Если у Дональда Трампа есть желание передать России украинские территории, чтобы реализовать свой мирный план, это очень примитивная идея.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bild.

Он отметил, что Украина не может рисковать, когда стоит вопрос о человеческой жизни.

"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея состоит в этом, то эта идея очень примитивна", — отметил Зеленский

Вместе с тем, Зеленский заявил, что он готов выслушать предложение Трампа, если у него действительно есть план скорого окончания войны.

"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизни, мы не можем шутить и не можем рисковать", — добавил глава государства.

Также президент подчеркнул, что российскому диктатору Путину нельзя доверять, если речь идет о переговорах.

"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, дальше он делал иначе. Мы не можем ему доверять", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил с Трампом задержку помощи Украине, он также планирует встречу с Конгрессом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Washington Post узнал о плане Трампа по прекращению войны в Украине и.

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