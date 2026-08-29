«Очень серьезно готовятся»: Туск сделал тревожное заявление о планах России на осень и зиму

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

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Россия в последние недели демонстрирует многочисленные признаки подготовки к усилению напряженности, причем речь идет не только о войне против Украины, но и о безопасности всего региона.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Укринформ.

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Комментируя недавний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, польский премьер отметил, что Варшава поддерживает постоянный контакт с руководством американской разведки, поэтому эта информация не стала для Польши неожиданностью.

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«Мы находимся в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому нас не удивляют никакие сведения о действиях и мероприятиях, проводимых главой ЦРУ», — сказал Туск.

В то же время он подчеркнул, что часть информации в сфере безопасности должна оставаться закрытой, однако это не должно означать сокрытие от общества данных о ключевых угрозах.

По словам Туска, внимание следует обращать не только на поездку Рэтклиффа в Россию. Он заявил, что в последние недели появилось немало публичных сигналов о подготовке Москвы к новому витку эскалации.

«Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности — как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны быть ключевыми», — рассказал польский премьер.

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Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин в очередной раз пытался представить удары по украинским городам, промышленным предприятиям и портам в ответ на атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам РФ.

Мы ранее информировали, что современная война окончательно перешла в формат взаимного экономического истощения, где украинские удары по российской инфраструктуре наносят врагу колоссальный и ощутимый ущерб.

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