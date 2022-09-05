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"Очень содержательный разговор": Зеленский рассказал, о чем беседовал с Макроном полтора часа

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"Очень содержательный разговор": Зеленский рассказал, о чем беседовал с Макроном полтора часа

Фото: Associated Press

Лидеры стран обсудили прежде всего ситуацию на фронте и оборонную поддержку Украины.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 5 сентября.

Зеленский назвал переговоры "очень содержательными", разговор длился более полутора часов. Лидеры обсудили прежде всего ситуацию на фронте и оборонную поддержку Украины.

"Отдельно и очень детально остановились на ситуации на Запорожской атомной станции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на станцию – кстати, завтра должны быть представлены выводы миссии. Надеюсь, что они будут объективными", – отметил президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский рассказал об обстрелах Запорожской АЭС и ядерном терроризме.

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