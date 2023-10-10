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"Очень тяжело": представитель Белого дома чуть не расплакался, говоря об Израиле (видео)

"Очень тяжело": представитель Белого дома чуть не расплакался, говоря об Израиле (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Очень тяжело": представитель Белого дома чуть не расплакался, говоря об Израиле (видео)

Представитель Белого дома Джон Кирби/Скриншот

Кирби с трудом говорил о зверствах палестинских боевиков в отношении израильтян.

Представитель Белого дома, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби едва сдержал слезы в прямом теле-эфире, комментируя нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль.

Об этом свидетельствует отрывок из эфира телеканала CNN.

Ведущий CNN Джейк Теппер спросил Кирби, что тот думает о кадрах из Израиля с захваченными в заложники детьми, изнасилованными молодыми женщинами, разрушениями и убийствами, масштабов которых он до этого "никогда не видел".

Отвечая, представитель Белого дома едва мог произносить слова, сдерживая слезы.

"Я… Простите. Это очень… Извините. Очень трудно смотреть на эти изображения, Джейк, и на человеческие жертвы. Это же люди. Они члены семей, они друзья, они любимые, двоюродные братья, сестры. Да, это сложно, и я прошу прощение", – сказал Кирби после нескольких секунд молчания.

Ведущий в ответ сказал, что не за что извиняться.

К слову, племянница экс-президента США Мэри Трамп заявила, что ее дядя Дональд Трамп якобы передал президенту России Владимиру Путину тайную информацию об обороне Израиля. А Путин мог передать эти данные Ирану и террористам ХАМАС.

Заметим, на вечер 9 октября было известно о 900 погибших в Израиле от рук боевиков ХАМАС.

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Дата публикации
Просмотры
812
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