"Очень тяжело": представитель Белого дома чуть не расплакался, говоря об Израиле (видео)

Кирби с трудом говорил о зверствах палестинских боевиков в отношении израильтян.
Представитель Белого дома, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби едва сдержал слезы в прямом теле-эфире, комментируя нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль.
Об этом свидетельствует отрывок из эфира телеканала CNN.
Ведущий CNN Джейк Теппер спросил Кирби, что тот думает о кадрах из Израиля с захваченными в заложники детьми, изнасилованными молодыми женщинами, разрушениями и убийствами, масштабов которых он до этого "никогда не видел".
Отвечая, представитель Белого дома едва мог произносить слова, сдерживая слезы.
"Я… Простите. Это очень… Извините. Очень трудно смотреть на эти изображения, Джейк, и на человеческие жертвы. Это же люди. Они члены семей, они друзья, они любимые, двоюродные братья, сестры. Да, это сложно, и я прошу прощение", – сказал Кирби после нескольких секунд молчания.
Ведущий в ответ сказал, что не за что извиняться.
NSC's John Kirby chokes up when speaking to @jaketapper о images coming out of Israel. pic.twitter.com/BkknrKCWPI— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) октябрь 9, 2023
К слову, племянница экс-президента США Мэри Трамп заявила, что ее дядя Дональд Трамп якобы передал президенту России Владимиру Путину тайную информацию об обороне Израиля. А Путин мог передать эти данные Ирану и террористам ХАМАС.
Заметим, на вечер 9 октября было известно о 900 погибших в Израиле от рук боевиков ХАМАС.
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