"Очень важный перерыв": Уолкер считает, что Украине придется пойти на территориальные уступки

Уолкер сравнил ситуацию в Украине с Германией после Второй мировой войны, разделенной 40 лет.

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер предполагает, что Украина не сможет вернуть все оккупированные Россией территории военным путем. Однако подчеркивает, что Киев не должен официально признавать свои территории российскими.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Дипломат уверен, что Украине сейчас "очень важный перерыв".

"Очень важно, чтобы не было признания оккупированных территорий российскими — независимо от того, недавно ли они оккупированы, или в 2014 году. Мы не можем с этим мириться", — подчеркнул Уолкер.

По мнению дипломата, следует добиваться деоккупации населенных пунктов другими средствами. При этом Уолкер уверен, что Россия будет сопротивляться и продолжать захватывать новые территории. Поэтому он не исключает, что временно Украине придется отказаться от некоторых своих территорий.

"К сожалению, я думаю, вероятно, все идет именно к этому... Никто не признает российскую оккупацию. Но мы, наверное, будем видеть обязательства или понимание того, что Украине не будет возвращено военным путем", — отметил Уолкер.

Уолкер сравнил ситуацию в Украине с Германией после Второй мировой войны.

"После Второй мировой войны развивалась Западная Германия, было вступление в Европейский Союз, вступление в НАТО. А Восточная Германия была оккупирована советскими войсками. И так продолжалось 40 лет до того, как Германия снова объединилась", – напомнил бывший спецпредставитель США.

Ранее Курт Уолкер заявил, что Дональд Трамп хочет оставить для Путина возможность уйти без потери лица.

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