"Очень занят": в Пекине прокомментировали, почему Си Цзиньпин до сих пор не позвонил Зеленскому

СМИ ранее писали, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским после трехдневного визита в Москву.

Лидер Китая Си Цзиньпин не звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что "очень занят". Однако страны поддерживают частые контакты на более низком уровне.

Об этом заявил посол Китая в ЕС Фу Цун, пишет The New York Times.

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России касательно украинского вопроса", — сказал он.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало, что Китайский лидер Си Цзиньпин планирует впервые с начала полномасштабного российского вторжения провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву.

Трехдневный визит Си Цзиньпина в Россию стартовал 20 марта.

Украина предложила Китаю поучаствовать в реализации формулы мира от президента Зеленского. Предложение передавали публично и по дипломатическим каналам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не получал предложений по переговорам с лидером Китая Си Цзиньпином.

Владимир Зеленский также пригласил лидера КНР Си Цзиньпина посетить Украину.

В Пекине заявили, что будут поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Впрочем, конкретной информации о визите Си Цзиньпина в Украину нет.

Позже представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун заявил, что Пекин "не исключает возможности" переговоров главы КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского. Это может быть либо телефонный разговор, либо встреча.

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