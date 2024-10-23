"Очередное фиаско": МИД Украины отреагировал на итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

В МИД считают провалом попытки России заручиться поддержкой участников объединения БРИКС в войне против Украины.

Об этом пишет пресс-служба министерства.

В комментарии МИД обратил особое внимание на пункт 36 декларации, который касается Украины. В нем участники саммита ограничились лишь упоминанием о собственных национальных позициях по ситуации в Украине и подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН, мирному урегулированию и дипломатии.

"Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины", — говорится в заявлении МИД.

Дипломаты подчеркнули, что попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции так называемого Глобального Юга относительно российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско. Декларация четко продемонстрировала отсутствие единой позиции БРИКС по отношению к российской агрессии.

"Саммит БРИКС лишь в очередной раз показал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление справедливого мира", — подытожил МИД Украины.

Отметим, что в этом году в БРИКС председательствует Россия, а главным событием в рамках организации должен стать саммит, который проводит Кремль 22-24 октября в Казани и на который приглашено большое количество стран Глобального Юга.

БРИКС – организация, созданная в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем. Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-учредителей – Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме этих стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

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