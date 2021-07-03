"Очередное информационное мероприятие": в Минобороны заявили, что корабли РФ игнорировали сигнал "SOS" украинского судна

Ракетный катер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" к украинскому судну не приближались.

Корабли Российской Федерации проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна. В ведомстве отметили, что информация об этом была распространена в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в порт приписки Очаков.

Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну ОД-2592, которое ночью 3 июля попало в аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России", — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что информация об этом была распространена в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в порт приписки Очаков.

Также в Минобороны добавили, что при этом названные в российских информационных вбросах ракетный катер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS".

Напомним, что украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия. У него отказал двигатель. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо.

В России сразу же заявили, что якобы направили ракетный катер на помощь украинскому судну.

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