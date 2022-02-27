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"Очередное военное преступление": из Беларуси по Киеву враг выпустил крылатую ракету

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"Очередное военное преступление": из Беларуси по Киеву враг выпустил крылатую ракету

Иллюстрация / Associated Press

Крылатую ракету, выпущенную из Беларуси по Киеву, сбили украинские военные.

Воздушные Силы ВС Украины около часа назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Это очередное военное преступление СБ и РФ", — заявил главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Кроме того, ВМС ВС Украины в очередной раз сорвали высадку вражеского морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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