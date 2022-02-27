"Очередное военное преступление": из Беларуси по Киеву враг выпустил крылатую ракету

"Очередное военное преступление": из Беларуси по Киеву враг выпустил крылатую ракету

Крылатую ракету, выпущенную из Беларуси по Киеву, сбили украинские военные.

Воздушные Силы ВС Украины около часа назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Это очередное военное преступление СБ и РФ", — заявил главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Кроме того, ВМС ВС Украины в очередной раз сорвали высадку вражеского морского десанта в Черноморской оперативной зоне.