Очередной бред Пескова: в Кремле заявляют, что могут достичь целей "спецоперации" мирным путем

В Российской Федерации заявляют, что могут завершить "специальную военную операцию" мирными переговорами.

Такое мнение высказал спикер российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМС.

В Кремле подчеркивают, мол, "цели достичь можно и посредством переговоров". Впрочем, о какой именно цели идет речь, пресс-секретарь Путина не сообщил. В то же время обвинил Украину в отказе от диалога.

"Достигнуть целей "спецоперации" можно мирными переговорами, но они сейчас невозможны из-за позиции украинской стороны", — заявил Песков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ при условии смены ее риторики, а также тогда, когда страна-агрессорка признает себя оккупантом. Глава государства настаивает на возвращении всех территорий Украины.

Кроме того, президент не раз подчеркивал, что первым шагом к переговорам Украины и России должен быть выход оккупационных войск с нашей территории.

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