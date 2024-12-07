"Очередной эпизод гибридной агрессии РФ": Украина отреагировала на вмешательство в выборы в Румынии

В МИД подчеркнули, что агрессия Кремля направлена далеко за пределы Украины, в частности, на государства ЕС и НАТО.

Министерство иностранных дел Украины выражает солидарность с Румынией на фоне беспрецедентной гибридной атаки России против румынской демократии, о которой свидетельствуют рассекреченные на этой неделе румынскими властями данные.

Об этом говорится в официальном комментарии МИД по поводу информации о вмешательстве России в выборы в Румынии.

"Наглое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление. Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран", – говорится в комментарии.

Также читайте Вызов для Украины и потрясение для НАТО – западные СМИ о выборах в Румынии

МИД отметил, что факт вмешательства РФ во внутренние дела Румынии лишь подтверждает предупреждение Украины, что агрессия Кремля направлена далеко за пределы Украины, в частности, на страны Евросоюза и НАТО.

"Ответ на такие российские угрозы должен быть общим и решительным, в частности, максимальная поддержка Украины в противодействии российской агрессии ради сохранения стабильности в Европе и мире", — подчеркнули в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что украинцы солидарны с румынским народом и надеются, что в дальнейшем граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств.

Напомним, в Румынии суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Это означает, что весь избирательный процесс в Румынии возобновится в полном объеме.

Читайте также: