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Очередной скандал РФ и Молдовы: Россия выслала нескольких дипломатов в Кишинев

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
312
Время на прочтение
2 мин
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Очередной скандал РФ и Молдовы: Россия выслала нескольких дипломатов в Кишинев

Фото: gettyimages.com

В России объявили персонами нон грата министра и троих депутатов Молдовы.

Россия ввела санкции против нескольких высокопоставленных чиновников Молдовы. Так, въезд в РФ теперь запрещен консулу Молдовы в России, министру внутренних дел Молдовы Анне Ревенко и трем депутатам от правящей партии "Действие и солидарность": Оазу Нантой, Олесе Стамати и Лилиану Карпу.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что посол Молдовы в РФ Лилиан Дарий был вызван в российский МИД. Там его объявили персоной нон грата и сообщили о решении выслать из РФ. Еще нескольким официальным лицам Молдовы закрыли въезд в Россию за "регулярные антироссийские заявления и присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза".

Российская пропаганда утверждает, что такое решение является ответом на высылку на прошлой неделе российского дипломата из Кишинева, который являлся сотрудником консульства.

Напомним, 19 апреля, Молдова выслала сотрудника посольства РФ, обвиненного в "действиях, несовместимых с дипломатическим статусом". Это произошло после того, как молдавские пограничники в аэропорту Кишинева отказали во въезде в страну находящемуся под санкциями ЕС лидеру российского Татарстана Рустаму Минниханову.

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Дата публикации
Просмотры
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