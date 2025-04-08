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Очередные заявления Трампа и ситуация на фронте: главные новости ночи 8 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 апреля 2025 года:
Трамп заверил, что не планирует паузу во введении пошлин против других государств Читать далее –>
Стармер пообещал, что Великобритания не будет пугаться пошлин Трампа Читать далее –>
Трамп будет применять для депортации из США закон 1798 Читать далее –>
Трамп заверил, что США проведут прямые переговоры с Ираном Читать далее –>
Торецк, скорее всего, будет потерян — военный обозреватель Читать далее –>