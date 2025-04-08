ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1177
Время на прочтение
1 мин

Очередные заявления Трампа и ситуация на фронте: главные новости ночи 8 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 апреля 2025 года:

  • Трамп заверил, что не планирует паузу во введении пошлин против других государств Читать далее –>

  • Стармер пообещал, что Великобритания не будет пугаться пошлин Трампа Читать далее –>

  • Трамп будет применять для депортации из США закон 1798 Читать далее –>

  • Трамп заверил, что США проведут прямые переговоры с Ираном Читать далее –>

  • Торецк, скорее всего, будет потерян — военный обозреватель Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
1177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie