Очевидная ошибка Трампа: Портников указал на провальную стратегию США по миру в Украине

Украинский журналист и публицист Виталий Портников раскритиковал подход президента США Дональд Трамп к завершению войны в Украине, заявив, что идея давления одновременно на Киев и Москву ошибочна.

Об этом Портников написал в соцсетях.

Комментируя заявление Трампа о четырех месяцах для завершения войны, Портников отметил, что таким образом Украину фактически приравнивают к агрессору.

"Насколько логично продолжать обвинять в затягивании процесса обе стороны - жертву и агрессора? Ведь именно российские войска продвигаются по украинской территории и требуют от Киева отвести войска из регионов, которые весь мир признает частью Украины", - подчеркнул он.

По его словам, давление на Украину не может приблизить мир, потому что фактически означает требование капитуляции.

"Если давить на Украину — чего можно достичь? Прекратить сопротивление? Согласиться, что Россия должна получить столько территории, сколько пожелает Владимир Путин? Отказаться от суверенитета?" – заявил Портников.

Журналист также подчеркнул, что завершение войны зависит прежде всего от решения Кремля.

"Путин может завершить эту войну так же легко, как он ее начал. Если он решит "просто перестать стрелять", война завершится без какого-либо давления на Украину", - подчеркнул он.

Портников убежден, что давить нужно не на обе стороны, а на агрессора.

"Давить нужно именно на Россию. Помогать Украине, вводить новые санкции, предоставлять дальнобойное оружие. Только тогда появятся реальные предпосылки для мира", - отметил журналист.

Он также назвал ошибкой попытки возобновлять диалог с Москвой на самом высоком уровне.

"Российский президент воспринимает любое желание договариваться как слабость и возможность "дожать" оппонента. Именно это мы и наблюдаем за последний год", - подытожил Портников.

Ранее Владимир Зеленский выразил сдержанный пессимизм по поводу перспектив будущих мирных переговоров в Швейцарии.

Напомним, новая трехсторонняя встреча Украины, США и России состоится в Женеве, 17-18 февраля. В Кремле тем временем неожиданно заявили, что сменили главу делегации.