Очевидно, что Россия планирует вторжение в Украину – Джонсон

Премьер Британии заметил, что еще есть время, чтобы президент РФ Владимир Путин отступил.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что есть достаточно очевидные доказательства того, что Россия планирует вторжение в Украину.

Об этом Джонсон заявил во время визита в Шотландию, в понедельник, 14 февраля, сообщает BBC.

Британский премьер добавил, что на границе Украины сосредоточены войска, а также "другие признаки, свидетельствующие о серьезной подготовке".

"Это очень, очень опасная, сложная ситуация, но еще есть время, чтобы президент Путин отступил", — заметил Джонсон.

Он добавил, что министр обороны Британии Бен Уоллес был "прав, сказав", что Запад должен быть единым против российской агрессии.

Джонсон также ответил на вопрос, соглашается ли он с заявлениями Уоллеса о том, что в действиях против Путина сейчас чувствовалось "дыхание Мюнхена". Так, премьер сказал, что министр обороны "совершенно прав, сказав, что очень важно, что мы должны быть сильными, и мы должны быть решительными, и мы должны быть едиными".

В то же время глава британского правительства отметил, что особенно важно проявить единый фронт, когда речь идет об экономических санкциях.

Напомним, Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине, поэтому нападение может произойти до 20 февраля.

В то же время у американских СМИ есть данные о том, что войска России могут войти на территорию Украины 15 февраля.

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