Если хозяина Кремля никто не остановит, он обязательно поедет в Молдову и, возможно, дальше в Румынию.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта 2025 года, по его словам, работает над диалогом между Украиной и Соединенными Штатами Америки, несмотря на столкновения между двумя главами государств в Белом доме.

Об этом пишет La Tribune Dimanche.

Но глава государства убежден, что у Соединенных Штатов нет другого выхода, как возобновить этот диалог.

"Очевидное назначение американцев – быть на стороне украинцев, я в этом не сомневаюсь. То, что Соединенные Штаты сделали за последние три года, полностью отвечает их дипломатическим и военным традициям. Я хочу дать понять американцам, что отграничение от Украины не в их интересах", — говорится в сообщении.

"Конечно, мы все соглашаемся на мир. Но не может быть справедливого и продолжительного мира, когда Украину покинут", — убежден Макрон.

Он заверил, что если бы Вашингтон согласился "подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины", то его "способность геостратегического сдерживания в отношении России, Китая и других исчезла бы в тот же день".

"Амбиции Дональда Трампа противоположны этому", — добавил он.

Потому что российский диктатор Владимир Путин представляет как никогда экзистенциальную опасность для Европы.

"На наших границах перевооружена и агрессивна Россия. Он совершает террористические действия и масштабные кампании дезинформации здесь и в Европе. Если хозяина Кремля никто не остановит, он" обязательно поедет в Молдову и, возможно, дальше в Румынию. На карту поставлена ​​наша безопасность", — резюмировал Макрон.

Напомним, что ранее Макрон поддержал украинского президента Владимира Зеленского. Мол, если кто-то играет в Третью мировую войну, то его зовут Путин.

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