Кипер объяснил, зачем в Одессе создают военную администрацию

Одесский вокзал

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что решение о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства уже принято, а соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

"Решение принято, сегодня уже всем это сообщено. Есть соответствующие указы на сайте президента, поэтому здесь не надо комментировать", - сказал Кипер.

По его словам, город продолжает работать в штатном режиме: свет и вода есть, проблемы решаются, а жизнедеятельность Одессы не поднимается.

Кипер объяснил, что создание военной администрации позволит новому руководству оперативнее реагировать на вызовы во время войны, включая обстрелы и другие чрезвычайные ситуации.

”На должность главы администрации назначен опытный офицер, который родился в Одессе и имеет боевой опыт, чтобы поддерживать жителей и военных”, — добавил он.

Напомним, 14 октября стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов прекращено гражданство Украины. А именно президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства. Как стало известно от СБУ, Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий российский паспорт.

Сам Труханов заявил, что настроен обжаловать это решение.

Также говорилось, что руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, вероятно, возглавит Одесскую городскую военную администрацию.