Одесскую область посетил Верховный комиссар ООН по делам беженцев: Харлов показал ему разрушение и договорился о помощи

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетил Одесщину в рамках своего визита в Украину.

Вместе с руководством Одесской областной военной администрации, в частности, исполняющим обязанности главы Одесской ОВА Александром Харловым обсудили усиление помощи пострадавшим в результате российской агрессии жителям региона и переселенцам.

Речь шла о помощи в восстановлении поврежденных помещений одесситов и жителей области.

Харлов поблагодарил Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди за оказанную помощь, как критической инфраструктуре, так и переселенцам в области, и выразил надежду на усиление сотрудничества в будущем.

«Мы очень благодарны за помощь, которую Одесщина получает от УВКБ ООН. Это, в том числе и предоставление генераторов для критической инфраструктуры, постоянная поддержка переселенцев в регионе, помощь экстренным службам Одесщины, ремонт помещений для размещения ВПЛ, помощь пострадавшим. Будем усиливать наше сотрудничество», – отметил областной чиновник.

Филиппо Гранди встретился с людьми, дома которых пострадали в результате российской атаки и побывал в Спасо-Преображенском соборе, куда попала российская ракета. Гранди подчеркнул, что жизнь гражданского населения и гражданская инфраструктура должны быть защищены, сохранены, а разрушенные – восстановлены в соответствии с международным гуманитарным правом.

Харлов, в свою очередь, рассказал о последствиях последней вражеской атаки на Одесщину 17 января 2024 года, во время которой было сбито еще на подлете к побережью 11 «шахедов», подавляющее большинство упало в море. Впрочем, обломками нескольких сбитых машин и взрывной волны повредили многоквартирные дома, магазины, частные автомобили местных жителей в Приморском районе Одессы.

«Враг прибег к очередным ударам по мирному населению Одесщины, атаковал ударными дронами. Благодаря силам ПВО все воздушные цели были сбиты, но я вынужден констатировать, что обломки сбитых дронов упали на жилые дома. Пять жилых домов получили повреждения, один дом пострадал больше всего — из него эвакуировали 130 жителей», — рассказал он.

17 января был представлен новый руководитель Одесской областной детской клинической больницы Ольга Удовиченко. На нее возложена важная миссия по модернизации и развитию медучреждения.

Кроме того, Харлов вместе с командой передал в ожоговое отделение Одесской городской клинической больницы №10 супер-технологические койки для лечения пациентов с ожоговой травмой. Это уникальное оборудование было передано медучреждениям благотворителям фондов «УНИЛЕКС» и «Милосердие Виктор» при содействии главы администрации Олега Кипера.