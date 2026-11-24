- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 1 мин
Один донор на всех: Кравец поставил под сомнение независимость общественного контроля за НАБУ и САП
Антикоррупционная инициатива Европейского Союза (EUACI) одновременно финансирует коммуникационную деятельность НАБУ и САП и общественные организации, публично выступающие в защиту этих антикоррупционных органов.
Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в своем Telegram-канале, обнародовав результаты исследования источников финансирования общественных организаций.
По приведенным им данным, только 3,4% финансирования Центра противодействия коррупции составляют украинские пожертвования. В то же время из 102,8 млн грн поступлений Transparency International Ukraine за 2025 год взносы частных лиц составляли всего 1407 грн.
Кравец обратил внимание на то, что EUACI финансирует обе общественные организации и заказывает производство видео для НАБУ и САП, а также услуги коммуникационного эксперта для САП.
«Один донор оплачивает и пиар органов и тех, кто их защищает», — отметил адвокат.
Авторы исследования также выделили семь общих нарративов в публикациях медиа и
общественных организаций в защиту антикоррупционных органов При этом, по их выводу, вопрос по адвокатскому бюро, где работает жена Клименко, дела мэра Самбора,
прохождение полиграфа и неявки руководителей НАБУ и САП на парламентскую ВСК остались без ответов по существу.
По мнению Кравца, общий источник финансирования коммуникационной деятельности антикоррупционных органов и их публичных защитников поднимает вопрос независимости общественного контроля за деятельностью НАБУ и САП.