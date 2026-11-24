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Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в своем Telegram-канале, обнародовав результаты исследования источников финансирования общественных организаций.

По приведенным им данным, только 3,4% финансирования Центра противодействия коррупции составляют украинские пожертвования. В то же время из 102,8 млн грн поступлений Transparency International Ukraine за 2025 год взносы частных лиц составляли всего 1407 грн.

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Кравец обратил внимание на то, что EUACI финансирует обе общественные организации и заказывает производство видео для НАБУ и САП, а также услуги коммуникационного эксперта для САП.

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«Один донор оплачивает и пиар органов и тех, кто их защищает», — отметил адвокат.

Авторы исследования также выделили семь общих нарративов в публикациях медиа и

общественных организаций в защиту антикоррупционных органов При этом, по их выводу, вопрос по адвокатскому бюро, где работает жена Клименко, дела мэра Самбора,

прохождение полиграфа и неявки руководителей НАБУ и САП на парламентскую ВСК остались без ответов по существу.

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По мнению Кравца, общий источник финансирования коммуникационной деятельности антикоррупционных органов и их публичных защитников поднимает вопрос независимости общественного контроля за деятельностью НАБУ и САП.

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