Один из кандидатов Трампа на должность главы Пентагона отказался от должности — CNN

Один из сенаторов отказался от должности в администрации Трампа ради Сената.

Сенатор от штата Арканзас Том Коттон не захотел получить должность в администрации Дональда Трампа. Согласно слухам, его рассматривали на должность министра обороны США.

Об этом пишет CNN.

Источник издания рассказал, что близкие к Трампу люди предлагали кандидатуру Коттона на высшие должности в области разведки или нацбезопасности. Но он решил остаться в Сенате.

В то же время, несколько собеседников CNN подтвердили, что Коттона рассматривали должность нового главы Пентагона.

По словам источника, Коттон хочет баллотироваться на должность лидера фракции республиканцев в Сенате. Он также заверил команду Трампа, что планирует стать главным "защитником" президента во время работы в Конгрессе.

Напомним, Дональд Трамп победил на 60 выборах президента США. Многие мировые лидеры уже выразили свои приветствия относительно его победы, а среди украинского политикума реакция была неоднозначной. Несмотря на это, многие чиновники — украинские и зарубежные — взялись прогнозировать, как может измениться течение войны в Украине с приходом республиканца к власти в Соединенных Штатах.

ТСН.ua собрал варианты планов, которые описывают западные СМИ относительно развертывания будущих событий на фронте.

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