"Один из последних гвоздей в гроб путинского лоббизма": Подоляк прокомментировал решение Бундестага об оружии

"Один из последних гвоздей в гроб путинского лоббизма": Подоляк прокомментировал решение Бундестага об оружии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение парламента Германии о поставках тяжелого оружия для Украины и назвал его "гвоздем в гроб путинского лоббизма" в Европе.

Немецкий Бундестаг продемонстрировал в этом вопросе неожиданное единство.

Об этом Подоляк написал в Сети 28 апреля.

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"Германия сказала свое слово. 586 голосов за предоставление Украине тяжелого вооружения! Единство Бундестага впечатляет. Это голосование войдет в историю как один из последних гвоздей в гроб путинского лоббизма в Европе и возвращение лидерства Германии", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения. За такое решение проголосовала как оппозиция, так и коалиция.

Министр по вооруженным силам Британии заявил, что Украина может вполне легитимно атаковать объекты в России

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