"Один из путей – военный": Зеленский высказался о разблокировании украинских портов

"Один из путей – военный": Зеленский высказался о разблокировании украинских портов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия заблокировала практически все порты и все морские возможности экспорта Украины. Поэтому на сегодняшний день рассматриваются разные пути разблокировки портов, в том числе и военный.

Зеленский подчеркнул, что нужно разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис.

Об этом глава государства сказал на совместной с премьером Португалии Антониу Кошта пресс-конференции 21 мая.

"22 миллиона тонн сегодня заблокированы, а россияне еще и постоянно воруют и куда-то его вывозят. Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей – военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", – рассказал Зеленский.

Напомним, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва может снять блокаду с морских портов в обмен на отмену санкций, которые вводят страны за войну РФ в Украине.

На это в Офисе президента Украины ответили: "заговорили о снятии санкций – надо затягивать удавку".

Интервью с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской

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