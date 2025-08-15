- Дата публикации
Один из самолетов сопровождения Путина прибыл на Аляску: что известно
Борт сопровождения президента РФ приземлился в США.
Борт сопровождения российского диктатора Владимира Путина уже приземлился в городе Анкоридж на Аляске, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет ClashReport.
«Самолет Владимира Путина приземлился в США», — говорится в сообщении.
Около 18 часов сервис Flightradar сообщал, что спецборт RA-64531 взял курс на Анкоридж.
Путин вылетел из Магадана на самолете Ту-214ПУ.
Он находился в городе Магадан с полноценной региональной поездкой, которая охватывает посещение промышленного предприятия и встречу с губернатором области.
Напомним, Песков отмечал, что президент Российской Федерации Владимир Путин прилетит в американский город Анкоридж на Аляске в 11 часов по местному времени (в 22 часа по Киеву).
Также президент США Дональд Трамп намерен лично встречать российского президента Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.