Один из самолетов сопровождения Путина прибыл на Аляску: что известно

Владимир Путин

Дополнено новыми материалами

Борт сопровождения российского диктатора Владимира Путина уже приземлился в городе Анкоридж на Аляске, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет ClashReport.

«Самолет Владимира Путина приземлился в США», — говорится в сообщении.

Встреча Путина

Около 18 часов сервис Flightradar сообщал, что спецборт RA-64531 взял курс на Анкоридж.

Путин вылетел из Магадана на самолете Ту-214ПУ.

Он находился в городе Магадан с полноценной региональной поездкой, которая охватывает посещение промышленного предприятия и встречу с губернатором области.

Напомним, Песков отмечал, что президент Российской Федерации Владимир Путин прилетит в американский город Анкоридж на Аляске в 11 часов по местному времени (в 22 часа по Киеву).

Также президент США Дональд Трамп намерен лично встречать российского президента Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.