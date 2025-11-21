- Дата публикации
"Один из самых трудных моментов": Зеленский обратился к украинцам по поводу "мирного плана"
На фоне обсуждения сложных 28 пунктов плана Зеленский пообещал конструктивный поиск решений с Америкой и партнерами, но подчеркнул: Украина будет работать быстро, чтобы враг не сказал, что она не хочет мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна переживает один из самых трудных моментов истории. По его словам, давление на Украину самое тяжелое, и государство оказалось перед очень сложным выбором.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
«Сейчас Украина может оказаться перед сложнейшим выбором. Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо очень тяжелая зима», — подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что жизнь без свободы, достоинства и справедливости неприемлема.
Зеленский напомнил, что его ответ на давление был дан еще 20 мая 2019 года, когда он присягал на верность Украине и обязался «защищать суверенитет и независимость».
«Я никогда ее (клятву — ред.) не изменю. Национальный украинский интерес должен быть учтен», — заявил он.
Глава государства подчеркнул, что среди всех пунктов любого плана не будут пропущены, по меньшей мере, два: достоинство и свобода украинцев, поскольку именно на этом базируется суверенитет, независимость и украинское будущее.
Президент пообещал, что Украина не будет делать громкие заявления, а будет «спокойно работать с Америкой и всеми партнерами». Он отметил конструктивный поиск решений с главным партнером.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать быстро, в режиме 24/7, но не даст врагу ни одного повода: «Мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и Украина не готова к дипломатии. Такого не будет».
Президент предупредил, что следующая неделя будет очень непростой, насыщенной на политическое и информационное давление, направленное на то, чтобы ослабить и рассорить украинцев.
Мирный план для завершения войны в Украине — что известно
Напомним, Украина и США приступили к работе над пунктами потенциального плана завершения войны. После встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсудили этапность мирного процесса, форматы диалога и новые возможности для дипломатии, подчеркнув важность совместных усилий и поддержки партнеров.