"Один из самых трудных моментов": Зеленский обратился к украинцам по поводу "мирного плана"

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна переживает один из самых трудных моментов истории. По его словам, давление на Украину самое тяжелое, и государство оказалось перед очень сложным выбором.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Сейчас Украина может оказаться перед сложнейшим выбором. Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо очень тяжелая зима», — подчеркнул президент.

Реклама

Он подчеркнул, что жизнь без свободы, достоинства и справедливости неприемлема.

Зеленский напомнил, что его ответ на давление был дан еще 20 мая 2019 года, когда он присягал на верность Украине и обязался «защищать суверенитет и независимость».

«Я никогда ее (клятву — ред.) не изменю. Национальный украинский интерес должен быть учтен», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что среди всех пунктов любого плана не будут пропущены, по меньшей мере, два: достоинство и свобода украинцев, поскольку именно на этом базируется суверенитет, независимость и украинское будущее.

Реклама

Президент пообещал, что Украина не будет делать громкие заявления, а будет «спокойно работать с Америкой и всеми партнерами». Он отметил конструктивный поиск решений с главным партнером.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет работать быстро, в режиме 24/7, но не даст врагу ни одного повода: «Мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и Украина не готова к дипломатии. Такого не будет».

Президент предупредил, что следующая неделя будет очень непростой, насыщенной на политическое и информационное давление, направленное на то, чтобы ослабить и рассорить украинцев.

Мирный план для завершения войны в Украине — что известно

Напомним, Украина и США приступили к работе над пунктами потенциального плана завершения войны. После встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсудили этапность мирного процесса, форматы диалога и новые возможности для дипломатии, подчеркнув важность совместных усилий и поддержки партнеров.