Один из сенаторов США отказался от Tesla после перепалки с Маском

После конфликта с американским миллиардером Илоном Маском сенатор США Марк Келли решил отказаться от Tesla, назвав компанию "рекламным щитом" для политических амбиций ее владельца.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я здесь, в Вашингтоне, в последний раз еду на работу на своей Tesla. Когда я купил эту вещь, я не думал, что она станет политической проблемой. Каждый раз, когда я сажусь в эту машину в течение последних 60 дней, она напоминает мне о том, сколько вреда Илон Маск и Дональд Трамп".

В комментарии он заявил, что Tesla стала "рекламным щитом" Маска в поддержку Дональда Трампа. Он заменил Tesla Model S на белый Chevy Tahoe, отчасти из-за того, что Маск возглавил Департамент правительственной эффективности, способствовавший массовым сокращениям работников.

Он обвинил Маска в массовых увольнениях, заявив, что тот разрушает жизнь людей ради налоговых льгот для миллиардеров. Он также предложил Маску покинуть правительство и сосредоточиться на SpaceX.

После критики администрации Трампа во время визита в Украину Маск назвал его "изменником".

Напомним, ранее мы писали о том, что Илон Маск публично обвинил Марка Келли в измене из -за его позиции в отношении Украины. Сенатор не оставил без ответа и резко ответил предпринимателю.

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