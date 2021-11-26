Один из совладельцев издания "Цензор.НЕТ" является контрабандистом – Зеленский

Один из совладельцев издания "Цензор.НЕТ" является контрабандистом – Зеленский

Однако фамилию его глава государства так и не назвал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что один из совладельцев издания "Цензор.НЕТ", главным редактором которого является журналист Юрий Бутусов, является контрабандистом.

Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября.

"Был список контрабандистов, к которым СНБО применил санкции. Один из этих контрабандистов — совладелец или спонсор ваш (ред. — "Цензор.НЕТ"). Не буду говорить фамилию — вы его знаете", — заявил Зеленский.

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