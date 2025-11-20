Один из украинских политиков фигурирует в "файлах Эпштейна": что известно

Александр Вилкул / © Сайт президента Украины

В обнародованных документах, связанных с делом осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна, упоминается один из украинских политиков — нынешний руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Документы выложены в свободный доступ по решению комитета по вопросам надзора и правительственной реформы Палаты представителей США.

В электронном письме, датированном 2016 годом, неизвестный отправитель (имя закрыто в документе) просит помочь раздобыть для Вилкула, который назван «лидером украинской оппозиции», приглашение на инаугурацию Дональда Трампа.

Отправитель пишет, что к его маме обратилась подруга детства из Украины, которая работает на Вилкула. Она интересовалась возможностью «организовать приглашение на инаугурацию Трампа за высокое вознаграждение».

«Мне узнать детали или отказаться? Есть ли у вас вообще желание встретиться с ними. Я лично не знаю Тамару (подругу моей мамы), и мама не видела ее годами», — говорится в письме.

Как известно, в январе 2017 года Александр Вилкул, в то время народный депутат от «Оппозиционного блока», рассказывал, что посещал инаугурационные мероприятия в США «по приглашению партнеров».

Напомним, ранее в США рассекретили письма Эпштейна, в которых он обращался к российским дипломатам и предлагал информацию, касающуюся президента Дональда Трампа.