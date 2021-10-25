"Один из жизненных показателей упал до критического уровня": Саакашвили понадобилось вмешательство реаниматолога

"Один из жизненных показателей упал до критического уровня": Саакашвили понадобилось вмешательство реаниматолога

По словам адвоката, после вмешательства показатель стабилизировался.

Накануне в анализах экс-президента Грузии Саакашвили один из жизненных показателей упал до критического уровня, в результате чего ему понадобилось вмешательство реаниматологов.

Об этом сообщил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили, пишет Грузия Online.

"Это подтверждается заключением консилиума о том, что сейчас экс-президент входит в фазу голодания, при которой в любой момент времени ожидается резкое ухудшение состояния здоровья, в связи с чем возникает необходимость немедленного оказания медицинских услуг", — резюмировал адвокат.

Отмечается, что уже 25-й день Саакашвили голодает в знак протеста. Он отказывается принимать пищу во время заключения, но согласен на медикаментозное вмешательство.

Консилиум врачей, созданный Министерством здравоохранения для изучения состояния экс-президента, рекомендовал его госпитализировать.

Государство пока выражает готовность предоставить Саакашвили все необходимые услуги в 18-м лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Саакашвили и его адвокаты требуют перевода в частную клинику.

По словам Садзаглишвили, консилиум, состав которого комплектовался Минздравом, в своем заключении отметил, что лечение Саакашвили нужно продолжить в многопрофильной клинике, в которой будет возможность провести магнитно-резонансное исследование, компьютерную томографию и дуплексное сканирование.

"Представители Народного защитника также заявили, что в 18-м заведении нет возможности провести компьютерную томографию. В принципе, Министерство юстиции этого не отрицает. Соответственно, Минюст не выполняет рекомендации консилиума", — резюмировал адвокат.

Напомним:

Экс-президенту Грузии Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови.

Саакашвили мотивировал свое решение вернуться в Грузию тем, что намерен принять участие в протестах после местных выборов. Однако, на родине он сразу был задержан. После ареста политик объявил голодовку и называет себя политзаключенным.

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Как сообщал Укринформ, ранее Саакашвили согласился на медикаментозное вмешательство, которое поможет ему «быть в сознании».

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году уехал из страны. Против политика возбудили ряд уголовных производств, по некоторым из них он был заочно приговорен к заключению. В 2015 году его лишили грузинского гражданства, уже почти шесть лет он является гражданином Украины.

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