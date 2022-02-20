"Один выстрел может привести к войне" – Зеленский о том, какие последствия могут иметь провокации боевиков

"Один выстрел может привести к войне" – Зеленский о том, какие последствия могут иметь провокации боевиков

Президент сказал, что нынешняя напряженность из-за российской агрессии является "ужасной".

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне усиления российской агрессии на востоке Украины, где оккупанты принудительно начали вывозить людей в РФ, предупредил, что "какие-либо провокации очень опасны", поскольку могут привести к новым боевым действиям.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в интервью ведущей CNN Кристиане Аманпур в рамках Мюнхенской конференции.

По его словам, украинские партнеры, в частности Польша, страны Балтии, Литва и Эстония, Латвия, Молдова, "понимают, с какими рисками мы сталкиваемся и знают, к чему это может привести". Поэтому, как отметил Зеленский, "нужно быть очень осторожными".

"Я думаю, что самым сложным вопросом является то, что в Крыму, на временно оккупированной территории Донбасса вдоль Украины и России, на временно оккупированных территориях есть от 30 до 35 тыс., поэтому провокации действительно очень опасны, если есть такое количество войск. Один обстрел, один артиллерийский выстрел может привести к войне", – предупредил Зеленский.

Кроме того, президент сказал, что нынешняя напряженность из-за российской агрессии является "ужасной" и есть "трагедией для нашей нации, для нашего народа".

"...Мы понимаем, что может произойти завтра... просто класть себя в гробы и ждать, пока придут иностранные солдаты, мы не готовы этого делать. Мы не паникуем, мы очень последовательны, что не реагируем ни на какие провокации... Мы хотим жить своей жизнью", – добавил Зеленский, призвав международных партнеров поддержать Украину, инвестируя в нее.