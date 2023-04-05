Один за всех и все за одного: Столтенберг напомнил задачу НАТО после вступления Финляндии

Основная задача НАТО — предотвращать войны и конфликты, но в случае нападения на одного, все члены Альянса станут на его защиту.

Вступление Финляндии в НАТО станет несомненным усилением Североатлантического союза.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ.

“Основной задачей НАТО является предотвращение войны, сохранение мира, предотвращение конфликта. И то, как мы это делаем, состоит в том, чтобы абсолютно четко дать понять, если кто-то из Альянса подвергнется нападению, весь Альянс придет и поддержит, потому что мы расцениваем атаку на одного как атаку на Альянс. Это основано на принципе один за всех и все при одном”, — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что если любой потенциальный нападающий знает, что весь Альянс отреагирует на нападение, военного нападения на НАТО не произойдет.

“Когда Финляндия является полноправным членом НАТО, это усиливает возможности обеспечения принципов НАТО по противодействию … Финляндия имеет значительные вооруженные силы, высокую способность, включая сейчас более 60 истребителей F-35, системы противовоздушной обороны и хорошо обученные, хорошо оснащенные войска, а также воздушные и военно-морские силы.

По словам Столтенберга, вышеуказанные преимущества Финляндии сочетаются с опытом, знаниями и устойчивостью, сильными демократическими институциями, а также оборонной промышленностью, что все вместе вносит несомненный вклад в усиление НАТО.

«Если посмотреть на карту, то мы также осознаем тот факт, что Финляндия, кроме вышеупомянутого, невероятно важна для крайнего севера, для северных стран и стран Балтии», — резюмировал Столтенберг.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО больше не стоит в повестке дня, поскольку наше государство подала заявку на членство.

Кроме того, мы ранее информировали, что высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности рассказал, что контрнаступление Украины будет эффективным. В то же время неизвестно, когда и где он начнется.

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