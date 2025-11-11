Один звонок Путину может закончить войну в Украине: и он – не от Трампа

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Закончить войну, которую российский “фюрер” Владимир Путин начал в Украине, можно одним звонком к диктатору. По силам это лидеру Китая Си Цзиньпину, но не американскому президенту Дональду Трампу.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в чате на Главреде .

По его словам, Российская Федерация сильно зависит от поставок своих товаров в Китай: нефти, газа, дерева, угля и т.д.

Реклама

"Китай наживается на России. Сами россияне признают, что нет китайских партнеров – есть китайские торгаши. Поэтому, по моему мнению, вероятность того, что Китай хочет закончить войну, минимальна, ему это неинтересно", - подчеркнул эксперт.

Ступак говорит, что Пекин не был сильным посредником в заключении мирных соглашений. Более того - уверен эксперт, война в Украине не интересует Китай. Страну интересует другое - что предложит Запад в обмен на давление КНР на Москву.

"Пока западный мир ничего предложить не может. Сохранение американского рынка? Но американский рынок зависит от китайских товаров, им нет альтернативы. Даже на кепках Трампа с надписью "Make America great again" лейбл "Made in China". Товарооборот между Китаем и США составляет 650 млрд долл. за 5 долларов США. я думаю, что у США особо нет вариантов для давления", - добавил он.

Напомним, американский президент Дональд Трамп после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что якобы США и Китай объединяются ради мира в Украине. По его словам, якобы Вашингтон и Пекин будут «работать вместе».

Реклама

Между тем Sky News отмечает: хотя Китай продолжает утверждать, мол, нейтрален в отношении войны России против Украины. Впрочем, он получает двойную выгоду от войны . Одна из них – политическая. КНР получает полезный опыт, поскольку конфликт отвлекает внимание европейцев и позволяет КНР «незаметно» действовать против Тайваня и в Южно-Китайском море.