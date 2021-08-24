"Одинаково сильно любим оперу": Шмыгаль запостил фото со своим "близнецом"

Высокопоставленные чиновники посетили концерт для президентов и премьеров.

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль запостил в соцсети фото со своим "близнецом" — президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале премьера.

"С Шарлем Мишелем одинаково сильно любим оперу", — так Шмыгаль подписал фото.

Напомним, что чиновники вместе с главами государств, правительств и спикерами парламентов посетили праздничный гала-концерт в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, устроенный по случаю 30-й годовщины Независимости.

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Перед началом музыкальной программы в сквере у памятника украинскому композитору Николаю Лысенко состоялось торжественное принятие для представителей иностранных делегаций.

Напомним, что Шмыгаль и Мишель — удивительно похожи. Предыдущие фотографии политиков вызвали бурную реакцию в соцсети. Пользователи обратили внимание на поразительное сходство между Шмыгалем и Мишелем и придумали много шуток по этому поводу.

Пользователи отмечали, что найти на фото премьер-министра Украины является "задачей со звездочкой". Также пользователи писали, что "один Шмыгаль хорошо, а два — лучше". В комментариях отмечали, что европейцы клонировали украинского премьера. Некоторые предлагали забрать "другого Шмыгаля", а "своего" оставить в Европе.

Сам Денис Шмыгаль тоже пошутил на эту тему, назвав Шарля Мишеля "похожим по духу".

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