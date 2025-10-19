Одиозная евродепутат из Румынии пригрозила "переломать ноги" Зеленскому

Лидер партии SOS Romania Диана Шошоаке / © Getty Images

Ультраправая евродепутат Диана Шошоаке из Румынии, которая известна своими откровенно антиукраинскими взглядами, посетила Москву, где сделала ряд скандальных заявлений об Украине и президенте Зеленском.

Об этом сообщает издание Digi24.

Лидер ультраправой партии SOS Romania поехала в российскую столицу по приглашению организации «Друзья России», возглавляемой пропагандистом Пьетро Страмецци.

В своем выступлении мероприятии, посвященном 20-й годовщине запуска российской пропагандистской станции Russia Today, Диана Шошоаке вспомнила о «напряженных событиях» вокруг визита Зеленского в Румынию в октябре 2023 года и похвасталась, что она помешала Владимиру Зеленскому выступить с речью в парламенте.

«Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не осмеливается произносить речь в моем парламенте», — заявила одиозный румынский политик.

Евродепутат также разглагольствовала о миллионе румын в Украине, которым якобы «не позволяют разговаривать на румынском языке» и молиться, потому что для них «запрещено православие».

Напомним, весной 2025 года Диана Шошоаке направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявила о намерении «вернуть» территории Украины, которые, по ее мнению, являются румынскими.