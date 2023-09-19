Одиозный нардеп Брагар, предлагавший продать собаку за газ, получил высокий пост в ВР вместо Шуфрича

И.о. главы Комитета свободы слова стал нардеп Евгений Брагар, прославившийся своим советом пенсионерке "продать собаку элитной породы", чтобы оплатить коммуналку.

Скандально известный народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, предлагавший пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ, возглавил Комитет по свободе слова вместо Нестора Шуфрича.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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"Вместо него (Нестора Шуфрича. – Ред.) сейчас и.о. главы Комитета свободы слова будет Евгений Брагар", – написал Железняк.

Он отметил, что в этом Комитете, кроме самого Брагара, остается лишь еще один депутат – Сергей Швец.

Евгений Брагар до этого был первым заместителем председателя Комитета по свободе слова.

Чем известный нардеп Брагар

Напомним, что Брагар прославился в 2020 году на одном из ток-шоу своим обращением к пенсионерке, которой посоветовал "продать собаку элитной породе", чтобы заплатить за коммунальные услуги.

После этого в социальных сетях вспыхнуло живое обсуждение совета. Раскритиковали слова народного избранника и в "Слуге народа".

В 2021 году нардепа Брагара остановили патрульные, потому что заподозрили его в наркотическом опьянении. Сам депутат возразил, что был за рулем под наркотиками, и обвинил копов в вымогательстве взятки.

После этого скандала Брагару вернули водительское удостоверение, а патрульных наказали. Полицейским, остановившим одиозного нардепа, объявили выговор. Их начальника – командира роты, понизила в должности.