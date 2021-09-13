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Одиозный Жириновский приехал на партийный съезд на тройке с кучером

Одиозный Жириновский приехал на партийный съезд на тройке с кучером

Одиозный Жириновский приехал на партийный съезд на тройке с кучером

Фото: скриншот с видео

Мероприятие, на котором члены партии обсуждают предстоящие выборы в Госдуму, проходит на московском стадионе ВТБ-Арена.

Российский политик, лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский приехал на съезд своей партии на тройке лошадей с кучером.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщают российские РИА Новости.

"И вот колесница остановилась. Политик объяснил это тем, что лошади испугались многочисленных делегатов", — говорится в сообщении.

Как известно, в этом году голосование состоится с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на 5 лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Напомним:

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