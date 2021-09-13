Одиозный Жириновский приехал на партийный съезд на тройке с кучером

Мероприятие, на котором члены партии обсуждают предстоящие выборы в Госдуму, проходит на московском стадионе ВТБ-Арена.

Российский политик, лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский приехал на съезд своей партии на тройке лошадей с кучером.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщают российские РИА Новости.

"И вот колесница остановилась. Политик объяснил это тем, что лошади испугались многочисленных делегатов", — говорится в сообщении.

Как известно, в этом году голосование состоится с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на 5 лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Напомним:

Скандальный российский политик, лидер партии "ЛДПР" Владимир Жириновский предложил атаковать Украину. Он считает, что Киев готовит "провокацию на Донбассе", поэтому нужно "долбануть по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера".

Он считает, что Киев готовит "провокацию на Донбассе", поэтому нужно "долбануть по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера". Ранее Владимир Жириновский на российском ТВ призвал "сжечь напалмом Киев и Львов" из-за украинского фильма.

Нестор Шуфрич заявил, что помогал Жириновскому бежать из Крыма

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