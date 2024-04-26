Одна из европейских стран согласилась передать Украине ракеты для Patriot — СМИ

Министерство обороны Испании категорически отказывается поставлять систему Patriot Украине, однако может поделиться несколькими десятками ракет к ним.

Испания согласилась передать Украине ракеты для систем Patriot. Минобороны страны исключает поставку самых зенитных установок, но даст Киеву снаряды стоимостью более миллиона евро за единицу.

Об этом пишет El Pais со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что решение было принято после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

В целом Испания располагает тремя батареями, каждая из которых имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из них расположена в городе Адана (Турция). Еще две – на базе морской пехоты (Валенсия). Причем одна из последних используется для обучения украинских и испанских солдат.

Министерство обороны Испании категорически отказывается поставлять системы Украине, утверждая, что они единственно эффективны в случае ракетной атаки. Это было подтверждено во время войн в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, теперь испанцы полагают, что их вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Однако в качестве компенсации правительство страны согласилось предоставить партию ракет Patriot. В любом случае это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц.

Напомним, страны Евросоюза, имеющие системы ПВО Patriot, не дали четкого сигнала, готовы ли передать их Украине, которая отчаянно ищет минимум семь батарей для защиты от российских воздушных атак. Сообщается, что изготовление систем ПВО занимает много времени, поэтому европейские страны не хотят отказываться от своих Patriot и ставить себя под угрозу.

Читайте также: