Одна из главных тем – Украина: в Белом доме рассказали о предстоящих переговорах Байдена и Путина

Одна из главных тем – Украина: в Белом доме рассказали о предстоящих переговорах Байдена и Путина

Одной из главных тем переговоров с Байденом и Путиным станет Украина и агрессивная политика РФ.

Вашингтон и Москва обсуждают возможность проведения переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. В первую очередь стороны обсудят Украину.

Об этом на брифинге сообщила пресссекретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Мы обсуждаем такую возможность и впоследствии объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить наши серьезные озабоченности по агрессивной политике и наращиванию ВС РФ на границе с Украиной", — заявила она.

Джен Псаки отметила, что Белый дом проводит консультации и решает с Конгрессом США и европейскими союзниками о введении экономических санкций против России за ее агрессию против Украины. "Конечно, введение экономических санкций – это один из вариантов. Но мы собираемся делать это путем консультаций с Конгрессом и европейскими партнерами", — сказала она.

Следует отметить, что лидер США Джо Байден сообщил, что Белый дом готовит набор инициатив для сдерживания российской агрессии против Украины.

В то же время в Кремле заявляют, что Путин потребует от Байдена гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

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