Одна из партий объявила о самороспуске - подробности

После того как запрет на деятельность отменили, партия "Наш край" приняла решение о прекращении существования. Средства, которые остались на счетах, направят на поддержку украинской армии.

Об этом говорится в обращении однопартийцев и депутатов, опубликованном на официальном сайте.

«Мы уверены: ответственность за измену или коллаборационизм должна быть персональной. В любой политической силе могут попадаться люди, которые выбрали путь измены, и они должны понести заслуженное наказание», — говорится в заявлении.

Представители «Нашего края» заявили, что, несмотря на победу в судах, партия понесла серьезный репутационный ущерб. На внеочередном 40-м съезде приняли решение о самороспуске как «непростой, но зрелый и политически ответственный шаг». При этом они подчеркнули, что не допустят, чтобы действия отдельных предателей бросали тень на всю организацию, и сообщили, что 926 членов партии добровольно ушли на фронт.

В политической силе «Наш край» сообщили, что партия имела около 10 тысяч членов и почти 1,7 тысячи представителей в местных советах. В то же время они призвали членов и сторонников продолжать работать на пользу громад и придерживаться проукраинской позиции. Все остаточные средства с партийных счетов будут переданы на поддержку Вооруженных сил Украины, точный размер финансовых ресурсов не указан.

Что известно о партии

Партия «Наш край» была создана преимущественно выходцами бывшей запрещенной пророссийской «Партии регионов». Сначала политическую силу зарегистрировали в 2011 году под названием «Блоковая партия», а через три года она получила современное название — «Наш край». Среди ее лидеров были такие известные личности, как Александр Мазурчак, Антон Киссе и Сергей Шахов.

Служба безопасности Украины сообщала, что некоторые бывшие руководители и функционеры этой партии участвовали в подрывной деятельности против государства. По данным СБУ, они распространяли антиукраинскую пропаганду, призывали к насильственному изменению конституционного строя, а часть представителей перешла на сторону агрессора и поддержала военную экспансию России.

В июне 2024 года Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и запретил деятельность «Нашего края». Однако 3 июля 2025 года Верховный Суд отменил это решение