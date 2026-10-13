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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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«Одна из самых коррумпированных стран»: британский союзник Трампа хочет проверить помощь Украине

Политик выразил обеспокоенность возможным хищением средств, признав, что Россия во главе с Путиным представляет серьезную угрозу.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп и Найджел Фарадж

Дональд Трамп и Найджел Фарадж / © Найджел Фарадж/Twitter

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что в случае прихода к власти его правительство тщательно проверило бы, как Украина использует британскую финансовую помощь.

Об этом сообщает Politico.

Выступая в понедельник на пресс-конференции, Фарадж назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран на земле». В то же время, он подчеркнул, что никогда не призывал прекратить поддержку Киева, а выступал за усиленный контроль за использованием средств британских налогоплательщиков.

«Я никогда не говорил, что мы не должны поддерживать Украину никогда. Но я говорил, что хотел бы тщательно проверить, не воруют ли деньги британских налогоплательщиков из-за коррупции», — заявил лидер Reform UK.

По данным британского правительства, обнародованным в июле 2026 года, с начала полномасштабного вторжения России Великобритания выделила Украине 25 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма охватывает 16 млрд. фунтов военной помощи, до 5,6 млрд. фунтов невоенной поддержки и 3,5 млрд. фунтов в виде лимита покрытия для экспортного финансирования.

Фарадж заявил, что поддержка Украины не может быть безгранична

Отвечая на вопрос о возможных границах британской помощи Украине, политик подчеркнул, что поддержка любой страны не может быть неограниченной.

«Поддержка никогда не бывает безграничной, не правда ли? Безгранична ли поддержка Украины со стороны [премьер-министра Великобритании] Энди Бернема? Нет, нет. Но должны ли мы и дальше поддерживать Украину?» — сказал Фарадж.

Он снова заявил о беспокойстве возможным нецелевым использованием британских средств и упомянул обвинения в коррупции, которые, по его словам, пошатнули позиции администрации президента Украины Владимира Зеленского.

«И, Боже мой, администрация Зеленского была расшатана обвинениями в коррупции, что, возможно, в конце концов сделает проведение там всеобщих выборов важным делом. Но я не сомневаюсь, что Путин сейчас представляет большую угрозу, чем когда-либо раньше», — заявил политик.

Что Фарадж сказал о Трампе, России и выборах в Украине

Фарадж, давно поддерживающий президента США Дональда Трампа и ранее выступавший на его предвыборных митингах, заявил, что не соглашается с решением Вашингтона покупать российское дизельное топливо.

В то же время британский политик подверг критике страны Европейского Союза за закупки значительных объемов российских энергоносителей во время войны против Украины.

Призывы Трампа к смене власти в Украине Фарадж прямо не поддержал. Он объяснил, что отношения американского президента с Зеленским остаются напряженными, поэтому подобные заявления его не удивляют.

В то же время, лидер Reform UK заявил, что в определенный момент Украине понадобится провести выборы, если она стремится оставаться государством с западными ценностями.

В подтверждение своей позиции Фарадж напомнил, что Великобритания проводила выборы даже во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Москва пыталась повлиять на результаты референдума 2016 года по выходу страны из Европейского Союза.

Мы ранее информировали, что в Великобритании заявили, что не поддерживают договоренность президента США Дональда Трампа с Россией о закупке миллионов тонн дизельного горючего.

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