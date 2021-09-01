"Одна из самых страшных трагедий в истории нашего народа": Зеленский с женой в США почтили память жертв Голодомора

"Одна из самых страшных трагедий в истории нашего народа": Зеленский с женой в США почтили память жертв Голодомора

Мемориал в Вашингтоне является важным символом солидарности американского народа с украинским.

Во время рабочего визита в США президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 году в центре Вашингтона.

Об этом информирует сайт главы государства.

Украинский президент с супругой положили символические снопы пшеницы к подножию мемориала. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины.

Председатель краевого комитета США по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекту мемориала архитектор Лариса Курилас ознакомили Владимира Зеленского с историей создания памятника.

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"Этот мемориал является важным символом солидарности американского народа с Украинской и напоминанием об одной из самых страшных трагедий в истории нашего народа и всего человечества", — подчеркнул президент Украины.

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