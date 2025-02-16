Одна из стран ЕС будет помогать Украине до и после прекращения войны: подробности

Помощь Украине от Эстонии продлится как в военной, так и в гражданской сферах столько, сколько нужно.

Об этом на полях Мюнхенской конференции безопасности заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Укринформ.

"Наша помощь Украине будет длиться столько, сколько нужно. Мы уже договорились о следующих трех годах. Итак, этот год плюс еще два, так что это закреплено (в планировании – ред.). И если нужно будет продолжать, мы готовы продолжать, с нашей стороны это вполне понятно", – заверил Певкур.

Эстония продолжит оказывать помощь Украине не только военными средствами, но и гражданской поддержкой. Этот вопрос не обсуждается, подчеркнул эстонский политик.

"Даже когда, в какой-то момент, наступит мир, тогда все равно нужно будет продолжать помогать Украине", — подчеркнул он.

Что касается возможного участия эстонских военных в международной миссии по соблюдению режима прекращения огня, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что говорить об этом пока рано. Сначала необходимо дождаться мирных переговоров и понять, каким будет соглашение.

Он отметил, что если после мирных переговоров российские войска останутся в количестве 600 тысяч человек, Украина вынуждена будет удерживать на линии столкновения значительные силы, что фактически означает отсутствие настоящего мира.

Также Певкур подчеркнул, что европейские страны, включая Эстонию, готовы участвовать в переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Однако, по мнению Таллинна, лучшей гарантией является вступление Украины в НАТО.

Что касается позиции США относительно членства Украины в Альянсе и прекращения огня, эстонский министр отметил важность донесения европейской позиции в Вашингтон и попытки повлиять на его подход.

Напомним, ранее мы писали о том, что США разослали странам ЕС "анкету" по безопасности Украины.

Читайте также: