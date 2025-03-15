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Одна из стран ЕС четко высказалась по поводу отправки миротворцев в Украину

Одна из стран ЕС четко высказалась по поводу отправки миротворцев в Украину

Италия работает над гарантиями безопасности, но без военного присутствия / Фото: pixabay.com

Италия намерена сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности в сотрудничестве с Западом.

Италия остается привержена поддержке Украины, однако исключает любое присутствие своих военных на ее территории, включая возможное участие в миротворческих миссиях.

Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, передает Sky News.

"Премьер-министр Италии заявила, что не видит ни одного сценария, при котором итальянские войска могли бы быть отправлены в Украину – ни как миротворцы, ни в любой другой роли", — говорится в сообщении.

После участия Джорджии Мэлони во встрече "коалиции желающих", инициированной Великобританией, правительство обнародовало заявление, в котором отметило, что она "подтвердила намерение Италии продолжать сотрудничество с европейскими и западными партнерами, а также с США для определения надежных и эффективных гарантий безопасности". В то же время она подчеркнула, что "национальное участие в возможной наземной военной миссии не предполагается".

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что Италия готова принять участие в миротворческой миссии в Украине после завершения боевых действий.

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