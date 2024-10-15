Одна из стран Европы заявила о "реальной усталости" на Западе от войны в Украине

Конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от войны РФ в Украине.

На Западе ощущается "реальная усталость" от войны в Украине. В частности, от помощи и поддержки. Западные государства все чаще надеются на какую-то форму разрешения конфликта.

Об этом заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет Financial Times.

По ее словам, некоторые западные должностные лица начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня — несмотря на то, что армия РФ оккупировала около пятой части территории Украины.

"Она (усталость — Ред.) реальна. И она растет", – сказала Валтонен.

Министр также подчеркнула, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы, а также доминировал в дискуссиях на недавней сессии Генассамблеи ООН.

"Эти два конфликта, конечно, очень тесно связаны. Но для нас, европейцев, было бы важно осознать, если мы позволим России победить в Украине, то, в сущности, мы подорвём доверие к нашему сдерживанию", — высказалась дипломатка.

Валтонен подчеркнула: западные страны должны ужесточить санкции, чтобы нанести ущерб экономике РФ. В частности, "теневого флота" нефтяных танкеров.

"Эти незастрахованные и низкокачественные суда обходят ограничения на цену, но они также ставят под угрозу окружающую среду, особенно... в Балтийском море, о которой мы действительно очень беспокоимся. Поэтому, безусловно, нужно делать больше", — рассказала глава МИД Финляндии.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте озвучил послание Путину по Украине. По его словам, Альянс не испугается угроз со стороны России и продолжит решительную поддержку Киеву.

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