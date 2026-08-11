Паспорт РФ. / © Центр совета

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Сербия, остающаяся одной из немногих европейских стран со свободным въездом для россиян, планирует присоединиться к Шенгенской зоне. Это означает введение визового режима для граждан РФ.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

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Министр европейской интеграции Сербии Намани Старович интервью «Радио Белграда» заявил, что Белград стремится подготовиться к присоединению к Шенгенской зоне до конца 2027-го. По его словам, правительство создало специальную рабочую группу под руководством МВД и утвердило план необходимых реформ.

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В то же время, Сербия рассматривает возможность присоединения к Шенгену без полноценного вступления в ЕС. Это, считает Старович, вряд ли произойдет к концу десятилетия. Отметим, что страна ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года.

В Сербии обсуждается вопрос изменения визового режима с Россией. Председатель парламентского комитета по диаспоре и сербам региона Драган Станоевич заявил: возможное введение виз рассматривается в контексте выполнения требований Евросоюза.

Пока граждане агрессорки Российской Федерации могут въезжать в Сербию без визы и находиться в стране до 30 дней.

В апреле 2026 года президент Сербии Александр Вучич заявлял о намерении до конца года выполнить критерии, необходимые для дальнейшего продвижения по евроинтеграции. В частности, в сфере миграционной и визовой политики.

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Впрочем, сербский лидер отверг сообщение о возможной отмене безвизового режима с РФ. В июне президент заявил в эфире телеканала Prva, что такой вопрос в Сербии даже не рассматривался.

«Такое решение не будет принято, даже если его кто-то примет, оно будет немедленно отменено», — заявлял тогда Вучич.

В ноябре визы для россиян планирует также ввести Черногорию. Правительство страны приняло решение отменить безвизовый режим для граждан России и Беларуси с 1 ноября 2026 года. До 31 октября россияне могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней. Власти Черногории объясняли изменение визовой политики необходимостью привести ее в соответствие с политикой ЕС. В правительстве страны назвали это решение одним из обязательств по пути к членству в Евросоюзе.

Напомним, Черногория закрывает безвиз для россиян и белорусов. Уже с 1 ноября нормы вступят в силу. Решение было принято в рамках приведения визовой политики Черногории в соответствие с правилами Европейского Союза.

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